Dorival Júnior abre o jogo sobre futuro de Neymar na Seleção Brasileira

Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 12:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior ainda não convocou Neymar desde que chegou no comando da Amarelinha. No entanto, o comandante afirmou que conta com o atleta após o período de recuperação de lesão do atleta.

- É um jogador importantíssimo, fundamental, decisivo, diferente. Temos que respeitar um protocolo daquilo que ele vem apresentando. Ainda não retornou por completo. Está fazendo um trabalho que será fundamental para ele na sequência, mas não tenho dúvidas de que assim que esteja recuperado e em condições, ele voltará a ser relacionado. É um jogador que dispensa comentários. Ainda é muito cedo. Dentro do seu próprio clube, acredito que ele esteja completando seu processo.

Neymar não atua oficialmente desde outubro de 2023, onde sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco em jogo do Brasil contra o Uruguai. O atleta deve voltar a atuar pelo Al Hilal nos próximos meses.

Fora da lista atual, o camisa 10 pode voltar à Seleção Brasileira para os confrontos com Chile e Peru, que serão realizados em outubro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.