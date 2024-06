Dorival fala sobre as chaves para o sucesso na Seleção Brasileira: ‘Tranquilidade, equilíbrio e confiança’

Rafael Ribeiro/CBF







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 19:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Focado no compromisso diante do Paraguai, na noite desta sexta-feira (28), em Las Vegas, o técnico Dorival Júnior elencou as principais chaves para o sucesso na Seleção Brasileira. No comando do Brasil desde o fim de maio, o técnico precisa melhorar o desempenho da equipe, principalmente após o 0 a 0 com a Costa Rica na estreia.

-Agora é só ter tranquilidade, equilíbrio e confiança naquilo que se realiza. Se a cada partida gerarmos dúvidas em relação a tudo aquilo que está sendo feito, você acaba não saindo do lugar. Acho que eu estou nesse mundo aí já há algum tempo, com uma vivência suficiente, para poder entender tudo aquilo que se faz e aquilo que nós estamos fazendo. Para o bem da seleção brasileira-, disse o treinador, acrescentando que o time fez uma boa atuação na segunda-feira em Los Angeles.

-O que eu gostaria de colocar é que temos que tentar entender tudo o que vem acontecendo com a Seleção nos últimos tempos. É um momento de mudança, de transição, não se faz uma equipe de um dia para o outro, ainda que tenhamos aqui jogadores que já tenham tido uma vivência, uma experiência dentro da Seleção. Nós temos grandes jogadores nesse grupo, que têm que ter um tempo para encontrar uma maturação e, acima de tudo, um equilíbrio dentro da carreira que já se mostra brilhante para muitos deles. É um processo natural que vem acontecendo-, finalizou.

✅ FICHA TÉCNICA

Paraguai x Brasil

2ª rodada - Grupo D - Copa América



🗓️ Data e horário: sexta-feira, 28 de junho de 2024, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PARAGUAI (Técnico: Daniel Garnero)

Rodrigo Morínigo; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete e Matías Espinoza; Andrés Cubas, Mathias Villasanti e Hernesto Caballero (Damián Bodadilla); Julio Enciso, Miguel Almirón e Alex Arce



BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinícius Júnior e Raphinha