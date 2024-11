Dorival elogia zagueiros; Brasil já sofreu 9 gols nas Eliminatórias

Dorival Júnior está satisfeito com a zaga do Brasil nas Eliminatórias (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 02/11/2024 - 04:15 • Rio de Janeiro

Apesar de o Brasil ter a equipe com a defesa mais vazada nas Eliminatórias Sul-Americanas entre todas as seleções que estão na zona de classificação à Copa do Mundo de 2026, o técnico Dorival Júnior está plenamente satisfeito com as opções que têm para compor a zaga da equipe. Ao menos foi o que ele deixou transparecer nessa sexta-feira (1), logo após anunciar a lista de convocados para os jogos deste mês, diante de Venezuela e Uruguai.

— Eu acho que nós nunca estivemos tão bem servidos com os zagueiros como estamos nesse instante —, declarou Dorival Júnior.

A avaliação foi feita ao explicar a convocação do zagueiro Murillo, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forrest. O time ocupa atualmente a 7ª colocação na Premier League, e o defensor vem sendo um dos destaques

— É um jogador que nunca deixou de estar presente nas nossas listas de observações. Eu acho que nós temos aí duas posições para, pelo menos nesse momento aí, entre jogadores que estão aqui dentro e fora do país, pelo menos umas 10, 12 ótimas opções.

As duas posições citadas por Dorival são a zaga e o lado direito do ataque. O técnico citou nominalmente Savinho e Luiz Henrique para o setor ofensivo.

— Espero que ele (Murillo) seja muito bem-vindo, que renda dentro das suas melhores condições, apresentando aquilo que vem desenvolvendo a sua equipe, o que o trouxe aqui nesse momento —, desejou Dorival Júnior.

Brasil sofreu nove gols nas Eliminatórias

Quarto colocado no qualificatório para a Copa do Mundo, o Brasil sofreu nove gols em dez partidas nas Eliminatórias até aqui. O time tem a quinta defesa mais vazada, sendo a seleção que mais sofreu gols entre as seis que ocupam atualmente a zona de classificação ao Mundial de 2026.

Os números, porém, estão melhorando. Nas quatro partidas do Brasil com Dorival Júnior pelas Eliminatórias até aqui, o time sofreu dois gols. Um deles foi na derrota por 1 a 0 diante do Paraguai, em Assunção; o outro, na vitória de virada sobre o Chile, por 2 a 1, em Santiago.