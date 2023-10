– Você acaba sempre precisando de ajuda, pedindo opiniões, ninguém é perfeito. Na carreira do jogador, independente da idade dele, ele está aprendendo coisas novas, isso é importante.Muitas pessoas falam e comigo não é diferente, faço psicólogo, converso com outros jogadores, no Real Madrid tive essa experiência. O jogador está sempre aprendendo, seja com 20, 30, 40, coisas boas para fazer e ruins para não fazer. Precisa sempre estar com a mente aberta – destacou o jogador durante a entrevista coletiva antes do duelo contra a Venezuela, pela terceira rodada das eliminatórias sul-americanas para o próximo Mundial, que será disputado em 2026.