Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 13:48 • Rio de Janeiro

Danilo, lateral e capitão da Seleção Brasileira, bateu boca com um torcedor à beira do gramado após Brasil e Costa Rica não saírem do zero na estreia pelo Grupo D da Copa América. A partida, que ocorreu na noite de segunda-feira (24), foi no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Não tem ninguém brincando, meu irmão! Não tem ninguém de brincadeira, rapaz! - proclamou Danilo, capitão do Brasil.

A seleção canarinho teve uma estreia um tanto quanto decepcionante, já que, pelo elenco estrelado, foi incapaz de superar a defesa da 52ª colocada do ranking da FIFA e pouco demonstrou evoluções no setor ofensivo.

Brasil encarou a Costa Rica na primeira rodada da competição continental (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Apesar de controlar a posse de bola do início ao fim e não ter sofrido perigo, o empate do Brasil deixou a desejar, seja por erros individuais ou encaixes táticos que não os favoreceram.

O Brasil retorna aos gramados na segunda rodada da Copa América, contra o Paraguai na próxima sexta-feira (28), às 22h (de Brasília).