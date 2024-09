Coreia do Norte vence e elimina Seleção Brasileira da Copa do Mundo Sub-20 Feminina

Seleção Brasileira sub-20 feminina é eliminada da Copa do Mundo







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 18:31 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira sub-20 feminina foi derrotada pela Coreia do Norte por 1 a 0, na tarde deste domingo, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, e está fora da Copa do Mundo da categoria, disputada na Colômbia. Chae Un-Yong fez o único gol do jogo e colocou a equipe asiática nas semifinais da competição, onde vai enfrentar o vencedor de Estados Unidos e Alemanha.

A seleção brasileira até começou bem a partida, dominando a posse de bola, mas sem conseguir chegar perto da área norte-coreana. Mas as melhores chances do primeiro tempo foram da equipe asiática. Aos 15 minutos, Choe Il Son cabeceou por cima do gol, e aos 31, Jon Ryong-Jong acertou o travessão aparecendo livre na área brasileira. E, de novo, aos 43, Kim Kang-Mi cabeceou para fora. O Brasil só chegou aos 44, com um chute fraco de Dudinha defendido pela goleira norte-coreana.

O segundo tempo mal começou, e a Coreia do Sul fez o seu gol, aos três minutos. Chae Un-Yong recebeu um cruzamento da esqueda da ataque, matou no peito e acertou o canto direito da goleira brasileira Rillary. O Brasil até teve nova chane com Dudinha, aos 16, mas encontrou dificuldades no restante do jogo. A Coreia do Norte chegou a ter um pênalti marcado a seu favor, mas a técnica brasileira Rosana Augusto pediu o desafio (regra que está sendo testada pela Fifa nesta competição) e conseguiu a anulação pelo VAR.