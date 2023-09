A Seleção Brasileira inicia um novo ciclo nesta sexta-feira (8). Além da estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o duelo diante da Bolívia, às 21h45, no Mangueirão, será o primeiro jogo de Fernando Diniz no comando da Amarelinha. Com aprovação de líderes do grupo e com alta expectativa dos torcedores, o treinador deve trazer um impacto psicológico imediato, mas é preciso calma nas questões táticas.