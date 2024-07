CBF divulga vídeo após eliminação do Brasil na Copa América e crava: ‘Iremos vencer’

CBF acredita na superação da Seleção Brasileira sob comando de Dorival Júnior (ETHAN MILLER/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 14:37 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou um vídeo após a eliminação do Brasil na Copa América. Na campanha, a entidade se mostra otimista com o futuro e com conquistas.

- Já estivemos neste lugar antes, já decretaram nosso fim mais de uma vez, mas a gente voltou a mostrar quem manda. O Brasil com S é também de superação, sangue e suor. Enquanto a bola for redonda e fizer as curvas do nosso jeito de ser, estamos no jogo. This is Brasil, lembra? Perdemos hoje, mas amanhã é logo ali. E amanhã, acredite, iremos vencer.

Com narração do cantor Jorge Aragão, a campanha da CBF conta com diversas imagens de arquivos dos triunfos em Copas do Mundo. Além disso, a entidade fez questão de utilizar comemorações de gols de Vini Jr e Raphinha na atual edição da Copa América.

Eliminada da Copa América, a Seleção Brasileira volta a se reunir em setembro para enfrentar Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Sob comando de Dorival Júnior, a equipe busca melhorar sua posição no torneio qualificatório.