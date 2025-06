Brasil x Paraguai: Ancelotti muda meio de campo e ataque em jogo que vale vaga na Copa

O técnico Carlo Ancelotti promoveu mudanças na escalação do Brasil para o confronto contra o Paraguai, marcado para a noite desta terça-feira (10). Precisando da vitória para se aproximar da classificação para a Copa do Mundo, o treinador italiano alterou dois setores do time que ficou no empate sem gols contra o Equador na rodada anterior.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti busca vaga com Brasil para reescrever própria história com a Copa do Mundo

Raphinha, que cumpriu suspensão em Guayaquil, retorna à equipe. Diferentemente do que se especulava — que ele substituiria Estêvão — Ancelotti optou por escalar o jogador do Barcelona no meio-campo, no lugar de Gerson, do Flamengo.

No setor ofensivo, Estêvão saiu para a entrada de Gabriel Martinelli, do Arsenal. Outra mudança foi a saída de Richarlison para a entrada de Matheus Cunha. Embora Richarlison tenha maior presença de área e explore melhor a profundidade da defesa adversária, Ancelotti escolheu um atacante com mais capacidade de retenção de bola, visando dar maior controle ao time durante a partida.

continua após a publicidade

Escalação do Brasil

Com isso, o Brasil vai a campo com a seguinte formação: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vini Jr.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chega o Paraguai?

Invicto há nove partidas, o Paraguai vive um bom momento sob o comando do técnico argentino Gustavo Alfaro e está próximo de voltar a uma Copa do Mundo após ficar fora das últimas três edições. No primeiro turno das Eliminatórias, os paraguaios venceram o Brasil por 1 a 0, jogando em casa.

continua após a publicidade

Para o duelo em Itaquera, a única ausência do Paraguai é o meio-campista Matías Galarza, suspenso. Ele será substituído por Mathías Villasanti, do Grêmio.

Escalação do Paraguai

A escalação paraguaia tem: Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Júnior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Mathías Villasanti e Miguel Almirón; Julio Enciso e Tonny Sanabria.

O Brasil inicia a rodada em quarto lugar nas Eliminatórias, com 22 pontos, enquanto o Paraguai aparece logo à frente, na terceira colocação, com 24 pontos. Para garantir a vaga antecipada no Mundial de 2026, a Seleção precisa vencer e torcer por um triunfo do Uruguai sobre a Venezuela. Em caso de empate em Montevidéu, a equipe brasileira dependerá de uma vitória da Argentina contra a Colômbia.