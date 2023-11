1. Armas de qualquer tipo ou objetos que possibilitem a prática de violência

2. Objetos que possam ser usadas como armas para cortar, esfaquear ou apunhalar, ou como projétil, especialmente guarda-chuvas longos, suportes de câmera ou similares

3. Garrafas, copos (exceto copos de plático), jarras, latas ou qualquer recipiente fechado que possa ser atirado e causar lesões, assim como objetos de vidro ou estilhaçáveis e duros

4. Fogos de artifício, sinalizadores, bombas, entre outros artigos pirotécnicos

5. Líquidos de qualquer tipo, alcoólicos ou não, exceto os adquiridos dentro do estádio - conforme os procedimentos de segurança aplicados ao evento.

6. Alimentos de qualquer tipo, exceto os adquiridos dentro do estádio - conforme os procedimentos de segurança aplicados ao evento ou se forem alimentos especiais para diabéticos.

7. Narcóticos ou estimulantes.

8. Qualquer tipo de material relativos a causas ofensivas, racistas ou xenófobas, tema de caridade ou ideológico

9. Mastros de bandeiras ou de cartazes de qualquer tipo.

10. Cartazes ou bandeiras maiores que 2m x 1m50.

11. Todos os tipos de animais, com exceção ao cães guia. Neste caso, o torcedor deverá ter em mãos os documentos necessários.

12. Bolas infláveis, tigelas e projéteis, de qualquer tamanho.

13. Latas de spray de gás, substâncias corrosivas, inflamáveis, tintas ou receptáculos contendo substâncias que são prejudiciais à saúde ou altamente inflamáveis.

14. Objetos "volumosos", leia-se, maiores do que 25cmx25cmx25cm e que não possam ser guardados embaixo dos assentos no Estádio.

15. Grandes quantidades de papel.

16. Qualquer instrumento musical, de qualquer tamanho, incluindo vuvuzelas.

17. Instrumentos que produzam volume excessivo de barulho, tais como megafones ou sirenes.

18. Instrumentos que imitem raios laser ou similares.

19. Grandes quantidades de pó, farinha ou similares.

20. Câmeras (exceto para uso privado e, neste caso, com apenas um conjunto de pilhas sobressalentes ou recarregáveis), quaisquer tipos de câmeras de vídeo ou outros equipamentos de gravação de som e vídeo

21. Computadores pessoais ou outros dispositivos usados para fins de transmissão ou disseminação de imagens e sons do evento na internet.

22. Outros objetos que possam comprometer a segurança pública e/ou prejudiquem a reputação do evento.