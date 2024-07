Arthur Elias em convocação da Seleção feminina (Foto: Staff Images / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 14:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta terça-feira (2), Arthur Elias convocou a Seleção Brasileira feminina para a disputa das Olimpíadas sem a presença de Cristiane. A atacante de 39 anos reencontrou sem bom futebol no Flamengo e chegou a ser chamada em listas prévias, mas não foi incluída entre as 18 atletas que vão para Paris.

Questionado sobre a opção, o comandante se mostrou feliz com o nível apresentado pela centroavante, mas justificou o número pequeno de vagas como motivo para deixá-la fora.

- A Cris foi bem nas convocações, eu fiquei muito satisfeito com todas as atletas. Provavelmente, se fosse uma Copa do Mundo com 23 jogadoras, era provável que ela estivesse na lista. O fato dela, com 39 anos, estar nessa briga até o final, mostra a grandeza da Cris. Não falei com ela ainda, vou fazer isso, em respeito - afirmou Arthur.

Em 12 jogos no Brasileirão Feminino de 2024, Cris marcou 11 gols e deu duas assistências. O Rubro-Negro, porém, ainda ocupa a oitava colocação na tabela, com 18 pontos (cinco vitórias, três empates e cinco derrotas).

- A gente tem que olhar pelo lado positivo, ver a Cristiane bem no seu clube e estando com a gente nos jogos preparatórios. Eu fico muito feliz por ela estar como ela está hoje. A porta vai estar aberta para ela ou para a menina de 16 anos, qualquer jogadora que desempenhar bem - completou o treinador.

Cristiane ficou fora das Olimpíadas de Paris (Foto: Stuart Franklin/FIFA)