Agora na Seleção Brasileira, Dorival Júnior entende que clubes estão cientes do calendário

Dorival Júnior defende que calendário brasileiro deve ser discutido (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 14:01 • Rio de Janeiro

Com dois jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo dias antes das partidas de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil e em meio a chegada da reta final de outras competições, jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior que atuam no Brasil podem se tornar um problema para seus clubes.

A CBF defende que o calendário já foi alterado desde o ano passado e as partidas do selecionado brasileiro não coincidem mais com os compromissos dos clubes. Porém, o período entre os jogos ainda não é o ideal, já que a rodada da Copa do Brasil começa no dia seguinte à última partida da seleção na Data FIFA. Na última Copa América, por exemplo, os torneios nacionais não foram paralisados.

Recentemente, o técnico do Flamengo, Tite, reclamou do acúmulo de partidas e, por ter uma trajetória de seis anos na CBF, ouviu questionamentos sobre como a visão desse problema das datas muda de acordo com o local de trabalho. Dorival Júnior assumiu o comando da seleção este ano depois de passagens por diversos clubes, onde ele chegou a enfrentar as dificuldades pelo calendário apertado, e foi perguntado sobre reclamações de dirigentes e treinadores sobre o calendário.

"Eu vivi ao longo de 20 anos em clubes e sempre estaremos defendendo nosso lado. As competições são definidas por todos os clubes. A CBF distribui os jogos com as datas que existem. Ou aumentamos o número de meses ou encontramos um outro caminho. A distribuição é feita a partir dos campeonatos que são definidos pelos próprios clubes" - explicou Dorival na coletiva de convocação da seleção nesta quinta-feira (23) na sede da CBF.

Técnico da seleção convocou cinco jogadores que atuam no Brasil (Kevork Djansezian/AFP)

Seis atletas que atuam no Brasil foram incluídos na lista do treinador da seleção para os jogos contra o Equador e Paraguai: Guilherme Arana (Atlético-MG), André (Fluminense), Gerson e Pedro (Flamengo), Estevão (Palmeiras) e Luiz Henrique (Botafogo).

Dos times envolvidos na Copa do Brasil dois dias após o confronto do Brasil contra o Paraguai em Assunção, o Flamengo e o Atlético-MG são os que tiveram jogadores titulares incluídos na lista de Dorival. Se jogarem contra os paraguaios, Gerson, Pedro e Arana, não terão 48 horas de diferença entre as partidas, período abaixo do que se indica para a recuperação dos atletas.