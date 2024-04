Marta foi eleita seis vezes a melhor jogadora de futebol mundial (Foto: WILLIAM WEST / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 12:08 • São Paulo (SP)

Eleita seis vezes a melhor jogadora de futebol do mundo e atualmente defendendo o Orlando Pride, dos Estados Unidos, Marta anunciou que este será seu último ano defendendo a Seleção Brasileira.

Em entrevista à CNN, a atacante de 38 anos afirmou que pretende encerrar seu ciclo com a Amarelinha nas Olímpiadas de Paris, disputada entre os meses de julho e agosto.

- Se eu for para a Olimpíada, vou curtir cada momento, porque, independentemente de ir para Olimpíada ou não, este é meu último ano com a seleção. Não tem mais Marta a partir de 2025 na seleção como atleta, não tem - disse Marta.

A Rainha afirmou estar tranquila com a decisão de se aposentar da Seleção e otimista com a nova geração de jogadoras que despontam no cenário nacional.

- Este é o meu último ano, e eu já posso confirmar aqui. Tem um momento em que a gente tem que entender que chegou a hora. Eu estou muito tranquila com relação a isso, porque eu vejo com muito otimismo esse desenvolvimento que a gente está tendo com relação às atletas jovens - afirmou.

- A gente tem uma equipe muito qualificada, com meninas muito talentosas e que, no decorrer dos anos, vocês vão ver que realmente é o que eu estou falando, é um terreno muito fértil. Por esse motivo, eu me sinto muito confortável em dizer: ‘Olha, estou passando pra vocês, vou passar o bastão, e vocês continuem a levar esse legado - finalizou.

FEITOS DE MARTA COM A CAMISA DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Seis vezes eleita a melhor jogadora de futebol do planeta, Marta participou de cinco Olímpiadas e conquistou duas medalhas de prata - 2004, em Atenas, e 2008, em Pequim. Além disso, a atacante é bicampeã dos Jogos Pan-Americanos e tricampeã da Copa América.

Com 17 gols marcados, Marta é a maior goleadora de Copas do Mundo (considerando futebol feminino e masculino) e maior artilheira da história da Seleção Brasileira.

Marta é a maior artilheira da história da Seleção Brasileira (Foto: Daniela Porcelli/CBF)