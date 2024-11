Luciano, atacante do São Paulo, abriu o placar na vitória de 2x1 contra o Athletico-PR.







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 01:19 • São Paulo

Líder em participação de gols pelo São Paulo na temporada, Luciano balançou as redes no retorno da equipe ao MorumBis e abriu contagem para a virada contra o Athletico-PR na noite deste sábado (9). A vitória por 2 x 1 pela 33ª rodada o Brasileirão deixou o São Paulo ainda mais perto da briga pelo G4 e da vaga direta na Libertadores do próximo ano.

O camisa 10 comemorou o retorno ao estádio após 45 dias, lugar onde o São Paulo tem mais de 65% de aproveitamento em 2024. Na saída de campo, Luciano agradeceu aos torcedores que estiveram no MorumBis em uma noite gelada e de chuva na capital paulista.

- Jogar longe de casa é sempre bem difícil e ruim. Ficamos um período sem jogar. A gente precisava desse jogo aqui e dar essa vitória para a torcida também. É agradecer o apoio dos torcedores, que em uma noite fria e com chuva apareceram e nos ajudaram a sair vitorioso daqui. Agora é descansar e depois focar na final contra o Bragantino - declarou.

Luciano jogador do Sao Paulo durante partida contra o Athletico-PR no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Marco Miatelo/AGIF

A virada contra o Athletico só foi possível por conta da participação do atacante André Silva, que entrou na reta final no lugar de Calleri e foi oportunista para se posicionar na área e empurrar a bola nas redes. Luciano aproveitou o momento para elogiar o companheiro.

- É dar os parabéns a ele. É um cara que está sempre trabalhando e sempre esperando a oportunidade dele, tanto que quando ele entra, ele joga bem, faz gols e nos ajuda. Falei para ele quando entrou hoje que ia sobrar uma bola e sobrou para ele fazer o gol - contou Luciano.

A vitória deixou o São Paulo com 57 pontos na 6ª colocação, apenas dois atrás do Internacional, que fecha o G4 com 59 pontos. Entre eles aparece o Flamengo, que tem 58 pontos e está com um jogo a menos na tabela.

O próximo compromisso do Tricolor é diante do RB Bragantino no interior de São Paulo. O duelo contra a equipe de Bragança, que luta contra o rebaixamento, será na próxima quarta-feira, dia 20 de novembro após a Data Fifa.