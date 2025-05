Zubeldía valoriza superação do elenco do São Paulo em classificação na Libertadores

O São Paulo venceu o Talleres por 2 a 1 nesta terça-feira (27) e garantiu a liderança do Grupo D da Libertadores. Após o jogo, o técnico Luis Zubeldía destacou a superação do elenco diante de desfalques e problemas físicos dos jogadores. Questionado sobre a acusação de xenofobia feita pelo zagueiro Miguel Navarro, do Talleres, contra o volante Damián Bobadilla, o treinador preferiu não comentar diretamente o caso.

— As duas primeiras perguntas… Classificamos em primeiro com um time com muitos desfalques, jovens, jogadores de experiência se entregando ao máximo. As duas primeiras perguntas? Entende? Classificamos em primeiro. Desconheço a situação (de xenofobia). Imagine você em meu lugar, estou no banco de reservas, a 50 metros, faltando 10 minutos, o que eu posso saber desta situação? Não sei nem de que estamos falando do acontecido — afirmou o treinador, um pouco irritado.

Zubeldía também aproveitou a coletiva para criticar como parte da imprensa trata o momento da equipe, lembrando das dificuldades enfrentadas ao longo da fase de grupos.

— Classificamos em primeiro na Libertadores com todos os inconvenientes que tivemos. Agora, se tivéssemos perdido ou empatado, seguramente as perguntas eram sobre troca, sobre a torcida enojada. Classificamos em primeiro com todos os inconvenientes que tivemos. Querem que eu fale um por um os problemas? Jogadores de 17, 18, 20 anos. Hoje Luciano entrou com o tornozelo assim [inchado]. Não sei, entendo cada vez menos o mundo atual — desabafou.

O técnico também revelou o sacrifício físico de jogadores como Luciano e Ferraresi, exaltando o comprometimento do elenco com o clube.

— Luciano jogou com tornozelo [inchado]. Ferraresi tem jogo com a seleção na próxima semana e hoje jogou com febre. O jogador não vai falar isso, mas vamos reconhecer. Estamos em dívida no Brasileirão. Mas estamos todos juntos, a maratona vamos todos juntos. Classificamos em primeiro. Tudo com um time com jovens, um com tornozelo assim, outro com contratura, com febre — completou.

Apesar da boa campanha na Libertadores, Zubeldía reconheceu que o desempenho no Campeonato Brasileiro ainda precisa melhorar, mas demonstrou confiança na evolução com o elenco completo. Com 12 pontos em dez jogos, o Tricolor ocupa a 13ª posição na tabela, apenas três acima da zona de rebaixamento.

— Sou o primeiro defensor a fazer um bom Brasileirão. O que está acontecendo? Com as muitas dificuldades, acho que o Brasileirão é mais complexo que tudo, uma maratona e qualquer equipe está em condição de vencer, exemplo o Mirassol teve uma semana de preparação e nos ganhou bem. Acho que quando tivermos todos por oito, nove, dez jogos, nos recuperaremos no Brasileirão. Não é um tema menor. Vamos reagir. Momentaneamente, estamos em dívida. Mas com o plantel completo, seremos capazes de vencer quatro ou cinco jogos e terminar mais acima — finalizou.

Classificado na Libertadores, o São Paulo volta a campo no próximo sábado (31), quando vai até Salvador enfrentar o Bahia.