Luis Zubeldía falou sobre a expulsão de Ferraresi ainda no primeiro tempo na decisão do São Paulo contra o Náutico pela terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor se classificou após vencer o Timbu por 2 a 1, mas ficou boa parte do confronto com dez em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Aos 19 minutos do primeiro tempo, Ferraresi deu um carrinho em Igor Fernandes e recebeu o cartão vermelho direto. Zubeldía falou sobre o lance durante a coletiva de imprensa pós-jogo, alegando que é algo que não pode acontecer.

- Sobre o Ferraresi, são erros que não podemos cometer. Falamos da outra vez sobre o Alisson. Hoje era diferente… Tínhamos que estar mais frios, porque, no caso do Alisson, foi um acidente. Hoje, foi uma falta evitável, fora de contexto. Demos a oportunidade de reviver um rival. E isso é algo que não podemos fazer. Nenhum de nós pode provocar esse tipo de situação - disse.

continua após a publicidade

- Tínhamos feito um gol, vencido fora de casa, mas acabamos dando vida a um time que já estava em dificuldade. Ele está arrependido, pediu perdão. Temos que ser muito conscientes de que esses erros não podem mais acontecer. Se em algum momento acontecer algo parecido, numa última jogada, por azar, tudo bem… Mas, nesse caso, o erro foi não interpretar o contexto. Ele foi expulso mais pelo contexto do que pela falta em si - completou Zubeldía.

➡️ São Paulo volta a vencer o Náutico e avança às oitavas da Copa do Brasil

(Foto: Marlon Costa/AGIF)

Como foi o jogo?

O São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1 nesta terça-feira (20), nos Aflitos, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Luciano e Rodriguinho marcaram os gols da vitória tricolor, que confirmou a classificação com um placar agregado de 4 a 2 — no Morumbis, o Tricolor Paulista havia vencido pelo mesmo placar.

continua após a publicidade

O adversário na próxima fase será definido por sorteio, em data a ser confirmada, onde os 16 classificados ficam todos no mesmo pote.