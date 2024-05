Zubeldía intervém, e situação de Wellington no São Paulo tem reviravolta

(Foto: Rubens Chiri /Saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 07:53 • São Paulo (SP)

A situação de Wellington teve uma reviravolta nos últimos dias, e o São Paulo se reaproximou do lateral para uma renovação contratual graças ao técnico Luis Zubeldía.

O treinador argentino não apenas gosta do futebol de Wellington, como também externou à diretoria o desejo de que o lateral-esquerdo formado em Cotia renove com o São Paulo. O atleta tem vínculo até o final do ano e poderá assinar um pré-contrato com outro clube em julho.

Após a vitória do São Paulo sobre o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, Zubeldía destacou as qualidade de Wellington, mas reforçou que a decisão final cabe ao jogador. A diretoria havia feito mais de uma proposta ao jogador, que foram recusadas por seu staff.

- A situação do Wellington é de conhecimento público. Para mim, é um jogador que gosto muito. Não há muitos laterais da característica do Wellington nem aqui e nem no exterior. É um jogador da base e possui boa idade para seguir desenvolvendo seu jogo, sua maturidade à equipe. Eu não sou o Wellington, posso sugerir que ele fique, posso dizer que o São Paulo é uma das equipes mais importantes do mundo, mas no final das contas não posso me meter na decisão do jogador' - disse Zubeldía.

(Foto: Rubens Chiri Pinto/Saopaulofc.net)

Com Zubeldía, Wellington disputou quatro jogos - sendo três como titular - e a defesa do São Paulo não foi vazada em três partidas com o lateral-esquerdo em campo. Com a saída de Caio Paulista, ele reveza com Patryck Lanza, atleta que também é formado em Cotia.

