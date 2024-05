Zubeldía explica ausência de James Rodríguez no São Paulo

James Rodríguez em ação pelo São Paulo (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 20:08 • São Paulo (SP)

O São Paulo derrotou o Vitória por 3 a 1 neste domingo (5), no Barradão, pela quinta rodada Campeonato Brasileiro, mais um vez sem a presença do colombiano James Rodríguez entre os relacionados.

Recuperado de dores musculares que o tiraram do duelo contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, o meia ficou fora do grupo que viajou até Salvador por opção do técnico Luiz Zubeldía. Questionado a respeito da ausência do camisa 55, o argentino explicou os motivos da decisão.

- Eu tomo decisões em relação ao que vejo e para isso estou aqui, para tomar decisões. Se não está o James, é porque considero que tem que estar outros companheiros. Tenho clara qual é a minha profissão e tenho clara qual é a minha responsabilidade. Um treinador vive tomando decisões, e tratamos junto com o meu estafe que essas decisões sempre sejam em favor do grupo e que sejam, em sua maioria, positivas. Então, todos estão considerados, mas ao final do dia ou antes dos jogos, tenho que tomar decisões - explicou o treinador.

Autor de dois gols na partida, Luciano formou a dupla de ataque com Calleri e foi o grande destaque do Tricolor. O posicionamento do jogador em campo foi escolhido de maneira proposital por Zubeldía, que analisou com seu estafe todos os gols do atacante em 2023.

- Se você olha os gols de Luciano em 2023... Ontem eu tive a possibilidade de fazer um compacto e ver junto com meu estafe os gols de Luciano em 2023. Porque eu conheço os jogadores, mas às vezes eu preciso lembrar com imagens. E se você olha os gols de Luciano em 2023 e anos anteriores também, pode se dar conta de que o que fez hoje não é uma casualidade. Não é uma casualidade - finalizou.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (8), contra o Cobressal-CHI, fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Zubeldía segue invicto à frente do comando técnico do São Paulo (Foto: Divulgação / São Paulo)