O técnico Zubeldía analisou a classificação do São Paulo para a próxima fase da Copa do Brasil. Após vencer o Náutico nos dois jogos, e ambos por 2 a 1, o time garantiu a vaga nas oitavas de final da competição. Após o confronto, em coletiva de imprensa, o treinador exaltou o protagonismo e a parte mental da equipe.

De acordo com as palavras do argentino, a equipe encarou como "se fosse Libertadores". Para ele, o time estava convencido da importância do jogo.

- Hoje, na palestra, dissemos: “sempre vamos jogar como se fosse copa. Copa do Brasil...”. Não existe amanhã. Precisamos fechar a série. Muitos disseram que era um resultado curto — e era mesmo —, mas sabíamos que, se jogássemos como na Libertadores, teríamos chance e possibilidade de classificação. Mentalmente, encaramos como se fosse a Libertadores, com o respeito que a Copa do Brasil merece, porque o formato é o mesmo - disse Zubeldía.

O técnico também falou sobre a formação do São Paulo. No final de semana, venceu o Grêmio de virada, por 2 a 1. Zubeldía citou este resultado e exaltou o que chamou de "protagonismo".

- Revertemos um resultado adverso no fim de semana, com caráter, e hoje fomos protagonistas. Tivemos duas ou três bolas paradas. Sabíamos que, com o Oscar, ganhamos um ótimo cobrador. Conectando com Luciano, André, Arboleda, Alan... as chances aumentam muito. Por isso, montamos a equipe como montamos. Acredito que hoje mostramos protagonismo - completou.

Zubeldía exaltou a classificação do São Paulo (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Como foi o jogo?

O São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1 nesta terça-feira (20), nos Aflitos, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Luciano e Rodriguinho marcaram os gols da vitória tricolor, que confirmou a classificação com um placar agregado de 4 a 2 — no Morumbis, o Tricolor Paulista havia vencido pelo mesmo placar.

O adversário na próxima fase será definido por sorteio, em data a ser confirmada, onde os 16 classificados ficam todos no mesmo pote.