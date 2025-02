Zubeldía critica postura do São Paulo e explica ausência de joia

Luis Zubeldía deixou o campo irritado com a derrota do São Paulo para o Bragantino por 1 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. Mesmo com um jogador a mais durante toda a segunda etapa, o Tricolor não conseguiu criar chances claras - apesar da entrada de alguns titulares.

– É mais difícil jogar quando trocamos muito, ainda mais com um time forte. Recebemos um gol em uma oportunidade nossa de estar perto do gol deles. Depois tenho certeza que não aproveitamos o homem a mais. O que mais nos dá bronca é que não aproveitamos esse homem a mais – afirmou o treinador argentino.

Questionado sobre a ausência de Ryan Francisco, Zubeldía defendeu o trio de ataque titular em Bragança e explicou que o jovem deve entrar na rotação durante a maratona de jogos da equipe no Campeonato Paulista.

– Confio no que coloco em campo. Depois pode passar o melhor ou o pior, mas acredito que há jogadores que precisam entrar pouco há pouco. Quando não joga um e a situação não se dá a favor da minha decisão vão falar do Ryan (Francisco). É um tema que sei que vai estar, mas para mim o mais importante é que confio nos jogadores de experiência que tenho e também nos jovens. Vamos ver, jogo a jogo. Segunda-feira temos jogo em Brasília. Depois quinta e domingo – completou.

Luis Zubeldía em partida do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Outras respostas

Dupla de zaga titular

– Com o tempo vocês vão saber quem são os zagueiros com mais minutos. Me parece que o time, apesar de ter trocado os 11, eles foram bem, sobretudo os primeiros 30 minutos. Depois do gol nos desorganizamos e não tivemos clareza e não aproveitamos o homem a mais.

O que faltou para o São Paulo

– Pensei que poderíamos criar. Às vezes tem que ter jogadores de área, outras vezes tem que ter abertura no campo, outras vezes tem que ter dribladores. O ideal seria combinar as três situações no mesmo jogo, não? Mas não pudemos. Voltaremos a ver se teríamos feito algo diferente. O bom dessa etapa é que, apesar de não gostar de perder, tem que se tirar conclusões.

Próxima partida do São Paulo

O São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra a Inter de Limeira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), em duelo válido pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Com 13 pontos, o Tricolor ocupa a primeira colocação do grupo B.