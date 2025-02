André Silva cobra eficiência do São Paulo após derrota: ‘Não tem o que falar’

Titular na derrota do São Paulo para o Bragantino por 1 a 0, neste sábado (8), fora de casa, André Silva deixou o campo do Nabizão frustrado com o resultado. Para o atacante, a equipe precisa sempre buscar os três pontos, independentemente de quem seja escalado pela comissão técnica.

Em meio à maratona de jogos que o Tricolor vai enfrentar no Paulistão, Zubeldía optou por escalar um time reserva contra o Massa Bruta e utilizar alguns titulares apenas na segunda etapa do confronto.

- Não tem muito o que falar. Sabemos que era um jogo dificil e aqui não importa quem joga, importa que o São Paulo tem que ganhar. Seguir focado para no próximo jogo e já dar uma resposta. Agradecer aos torcedores que vieram (até Bragança Paulista) e saber que no próximo jogo o São Paulo chega mais forte para buscar a vitória - afirmou André Silva em entrevista.

Mesmo com superioridade numérica durante toda a segunda etapa, após a expulsão de Juninho Capixaba, o São Paulo não conseguiu criar chances claras e terminou a partida sem acertar a meta defendida pelo goleiro Cleiton.

São Paulo não aproveitou a superioridade numérica e foi derrota pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Nabizão, em duelo válido pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista (Foto: Diogo Reis/AGIF)

Próximo jogo do São Paulo

O São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra a Inter de Limeira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), em duelo válido pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Com 13 pontos, o Tricolor ocupa a primeira colocação do grupo B.