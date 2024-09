Foto: Fernando Moreno/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

O empate sem gols entre Atlético-MG e São Paulo, na Arena MRV, que culminou na eliminação do time paulista na Copa do Brasil, teve um gosto amargo para o técnico Luis Zubeldía. Isso porque o treinador argentino acredita que o duelo foi equilibrado, mas um detalhe no jogo de ida foi o suficiente para colocar tudo a perder.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

– Creio que o São Paulo esteve bem nos 180 minutos. Foram 180 minutos disputados, com certeza. A diferença esteve no gol de bola parada. Claro que nesta fase, em que as duas equipes são parelhas, são definidas em ações muito pontuais. Mas não tenho nada para reclamar do time. Deixamos tudo – disse o técnico do Tricolor.

O treinador admite que é preciso fazer alguns ajustes no time, já que ainda restam dois campeonatos para o fim da temporada: a Libertadores e o Brasileirão.

– Queríamos passar para a semifinal, mas temos desafios adiante. Libertadores, Brasileirão, estamos numa boa posição e queremos terminar mais acima possível. Não posso ser injusto e dizer que os jogadores não estiveram bem e a equipe não esteve bem. Estivemos bem. Temos de saber perder, virar a página, com a dor que isso implica, e pensar no que vem - completou o treinador.

Agora, o Tricolor volta suas forças para a disputa do Brasileirão. Neste domingo (15), o São Paulo volta a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, às 18h30, pela 26ª rodada.