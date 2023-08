> Departamento médico cheio... E desfalques importantes

O departamento médico do São Paulo tem sido um problema desde o último ano. Até o duelo contra o Atlético-MG, no último final de semana, seis jogadores estiveram ausentes - 'pouco', se compararmos com outros momentos da temporada em que a equipe perdeu praticamente um time inteiro por desfalques. Entre esses atletas, alguns nomes fizeram a diferença, e Gabriel Neves talvez seja o maior exemplo. O uruguaio vinha de uma ótima sequência, sendo eficiente tanto na marcação quanto na criação e estabilizando o meio-campo da equipe. No entanto, o jogador sofreu uma fratura na costela durante o duelo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, que o deixou de fora nos últimos seis jogos do Tricolor. Ao analisar os resultados e os desempenhos desde a sua última partida no clássico, a diferença no meio de campo fica nítida.