Vale destacar que, graças ao estilo de jogo do São Paulo, de toques curtos e aproximações pelo meio, além do contexto da partida, com um Atlético-MG retrancado aguardando um contra-ataque, Lucas não ficou preso à linha lateral, caindo muitas vezes pelo centro do campo para gerar superioridade numérica no ataque tricolor (veja o mapa de calor abaixo).