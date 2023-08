No período, o clube do Morumbi disputou cinco jogos - empates contra Bahia, Flamengo e Botafogo, e derrotas para Cuiabá e Atlético-MG. A última vitória da equipe do técnico Dorival Júnior foi em 16 de julho sobre o Santos por 4 a 1, no Morumbi. Com apenas três pontos conquistados neste intervalo de partidas, o São Paulo caiu da quarta para a décima posição na tabela, se afastando do G6, zona que garante vaga para a Libertadores.