Depois de cinco jogos sem entrar em campo pelo São Paulo, Luan disputou grande parte do confronto contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Embora não tenha sido titular, entrou aos dez minutos do primeiro tempo após Pablo Maia ser retirado de campo com um desconforto. Mesmo com menos espaço na equipe, o jogador falou sobre o momento que vive no clube.