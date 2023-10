O Goiás venceu o São Paulo pelo placar de 2 a 0 no Estádio da Serrinha, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Os gols do Verdão foram marcados por Hugo e Morelli, ambos no primeiro tempo. Na reta final do jogo, o Tricolor ainda precisou ouvir gritos de 'olé' da torcida mandante. Veja os melhores momentos no vídeo acima.