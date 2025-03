Vejas os estádios que o São Paulo vai jogar na fase de grupos da Libertadores

O São Paulo conheceu seus adversários para a fase de grupos da Copa Libertadores. O Tricolor enfrenta o Talleres, Alianza Lima e Libertad. Assim, o time também sabe os estádios e as logísticas de viagem que terá que adotar.

E pensando em logística, o caminho do São Paulo foi facilitado. Diferente de rivais como o Palmeiras, o clube não enfrentará problemas com altitude. Inclusive, o Tricolor é o time que menos deve viajar para disputar os jogos. Ao todo, serão 13.030 quilômetros viajados.

Estádios que o São Paulo vai jogar na fase de grupos da Libertadores

Talleres - Mario Kempes

A estreia do São Paulo na Libertadores deve acontecer no Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina. Inclusive, o jogo é encarado pelo Tricolor com peso de "revanche". Em 2019, o time argentino eliminou o Tricolor na pré-Libertadores. Da capital paulista até Córdoba, são cerca de três horas de viagem, sem escalas.

(Foto: Divulgação)

Libertad - Tigo La Huerta

O Estádio Tigo La Huerta será outro palco do São Paulo na Libertadores, localizado em Assunção, capital do Paraguai. Em tempo médio de voo, são duas horas.

Alianza Lima - Alejandro Villanueva

O estádio fica localizado na cidade de Lima, no Peru. O trajeto será o mais longo do São Paulo nesta fase de grupos, com aproximadamente cinco horas de viagem.

Foto: Divulgação/Alianza Lima

São Paulo comemorou viagens curtas na fase de grupos

Após o sorteio realizado pela Conmebol, o presidente do São Paulo, Julio Casares, analisou os desafios do grupo e destacou a importância de uma logística favorável para enfrentar o calendário apertado da temporada.

— O Talleres sempre cai no nosso caminho, é um time difícil, então eu acredito que não tem jogo fácil. Nós comemoramos um pouco a questão da logística, que com o nosso calendário é importante, mas serão jogos difíceis — analisou Casares.

— Lima é (a viagem) mais distante, mas não é algo muito preocupante. Quem sabe agora o São Paulo consiga quebrar essa escrita de não ir bem em Córdoba, mas, na verdade, o São Paulo precisa encarar qualquer grupo como um grupo da morte, tem que entrar com muita seriedade para fazer o máximo de ponto possível, porque isso vai trazer dividendos lá na frente — completou o presidente.