São Paulo volta a treinar, mas Lucas Moura ainda preocupa

O elenco do São Paulo realizou mais um treino nesta terça-feira (18), mas Lucas Moura ainda é uma das principais preocupações do time.

Lucas Moura sofreu um trauma no joelho direito após o jogo contra o Palmeiras e continua em tratamento no Reffis. O caso do meia é diferente de Alan Franco, por exemplo, que também saiu lesionado do clássico, mas já está recuperado e treina normalmente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O clube não crava prazo para retorno, mas o atleta segue em observação. Logo após a semifinal contra o Palmeiras, Lucas Moura já havia demonstrado preocupação ao deixar o gramado do Allianz Parque sentindo dores. Nos dias seguintes, exames confirmaram a lesão.

Enquanto o meia trata lesão, o restante do elenco passou por estímulos aeróbicos orientados pela preparação física e atividades com bola. Além disso, a comissão técnica do São Paulo aplicou exercícios de fundamentos técnicos e de posse de bola alternados com mobilidade e trabalhos de corrida.

continua após a publicidade

➡️Eleição na CBF: entenda bastidores do apoio do São Paulo a Ednaldo Rodrigues

Mas não somente Lucas foi desfalque no treino. Ferraresi e Bobadilla estão convocados nesta Data Fifa, enquanto o zagueiro Igão e o lateral-direito Maik estão relacionados para representar o Sub-20. No caso dos garotos da base, é esperado que esse intercâmbio entre as categorias siga acontecendo.

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Programação do São Paulo na semana

O São Paulo volta a treinar na quarta-feira (19), na parte da manhã. O time segue a rotina durante a semana e no sábado, dia 22, terá um jogo-treino contra o São Bernardo no estádio do Morumbis.