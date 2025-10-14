Veja o desempenho dos convocados do São Paulo nesta Data Fifa
Tricolor teve três jogadores convocados
O São Paulo teve retorno de dois dos três jogadores que foram convocados nesta Data Fifa. Nahuel Ferraresi (Venezuela) e Gonzalo Tapia (Chile) já se apresentaram no SuperCT. O Tricolor aguarda ainda Damián Bobadilla, que defendeu o Paraguai nesta terça-feira (14) contra a Coreia do Sul.
Gonzalo Tapia
Gonzalo Tapia foi titular pela seleção chilena na vitória por 2 a 1 sobre o Peru e atuou os 90 minutos. Segundo o Sofascore, deu 1 assistência, finalizou 5 vezes (2 no gol), distribuiu 5 passes decisivos e criou 1 grande chance. Teve 96% de acerto nos passes, acertou 1 de 4 dribles, sofreu 4 faltas e recuperou 4 bolas.
Nahuel Ferraresi
Ferraresi se apresentou no São Paulo nesta terça-feira (14) no SuperCT. O jogador atuou nos 90 minutos na derrota da Venezuela por 2 a 1 para a Argentina nesta sexta-feira (10).
O zagueiro também foi destaque, com 95% de acerto nos passes e 1/1 drible certo. Somou 2 desarmes, 2 cortes, 3 recuperações de bola e 7 ações defensivas, além de vencer 4 de 7 duelos e cometer 1 falta.
Damián Bobadilla
Bobadilla encerrou sua participação nesta terça-feira. Bobadilla também foi titular no empate por 2 a 2 entre o Paraguai e o Japão, em Suita, no país asiático, e também contra a Coreia do Sul, na derrota por 2 a 0.
Em 2 jogos, ambos como titular, registrou 1 assistência, 2 passes decisivos, 1 desarme, 3 interceptações e 5 bolas recuperadas. Venceu 2 de 8 duelos e cometeu 2 faltas.
Próximo jogo do São Paulo
A equipe de Crespo volta aos gramados somente na quinta-feira (16), contra o Grêmio, às 19h (de Brasília), no MorumBis, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor ocupa a oitava colocação na tabela de classificação.
Os três jogadores são vistos como peças essenciais do Tricolor Paulista. Em convocações das suas respectivas seleções, os atletas aparecem com frequência, assim como aconteceu na última Data Fifa.
