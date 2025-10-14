menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Com Ferraresi de volta, São Paulo ganha reforço contra o Grêmio; veja provável escalação

Tricolor fará mais um dia de treino antes de enfrentar o Grêmio

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 14/10/2025
14:26
Ferraresi retornou após a convocação pela seleção da Venezuela (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Ferraresi retornou após a convocação pela seleção da Venezuela (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
O São Paulo seguiu com a preparação para enfrentar o Grêmio nesta quinta-feira, jogo que acontece nesta quinta-feira, dia 16 de outubro, na Arena do Grêmio. Uma parte do treino foi aberta à imprensa e contou com a participação de Nahuel Ferraresi, que estava convocado pela seleção da Venezuela e retornou ao time.

Além dele, Gonzalo Tapia também voltou no começo da semana. Dos convocados, o Tricolor aguarda somente o retorno de Damián Bobadilla, que defendeu o Paraguai nesta terça-feira. O Lance! esteve no SuperCT nesta terça-feira (14) e acompanhou atividades como trocas de passes, aceleração e o aquecimento do elenco.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Maik, que atuou no fim de semana pelo Paulista Sub-20, esteve presente na atividade com os mais velhos também. A tendência é que a Cria de Cotia volte a ser relacionada entre os profissionais neste retorno da Data Fifa.

Calleri, Ryan Francisco, André Silva e Rafael Toloi seguiram com seus cronogramas no Reffis Plus. O São Paulo treina mais uma vez na quarta e viaja na parte da tarde em voo fretado.

A partida é extremamente importante para o Tricolor. Na oitava colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, o Tricolor engata, nesta semana, uma sequência contra o Grêmio e contra o Mirassol, no domingo. Os adversários são disputas diretas visando essa busca do G6.

➡️Empresário ligado a Ancelotti de olho no São Paulo? Casares responde sobre investidor

Estar entre o G6 e garantir a vaga para a Copa Libertadores é vista como a grande prioridade na temporada. Ou seja, todos os jogos devem contar com força máxima do Tricolor Paulista.

São Paulo abriu parte do treino para a imprensa (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
São Paulo abriu parte do treino para a imprensa (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Veja uma provável escalação do São Paulo

Um provável time do São Paulo é formado por Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Arboleda (Sabino); Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e Gonzalo Tapia.

circulo com pontos dentroTudo sobre

