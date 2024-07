Rafael, goleiro do São Paulo, protagonizou falha na partida (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 20:32 • São Paulo (SP)

O São Paulo empatou em 0 a 0 com o Juventude neste domingo (21), pela 18ª rodada do Brasileirão, no Estádio Mané Garrincha (Brasília). O Jaconero teria aberto o placar da partida no segundo tempo, após "frango" do goleiro Rafael, mas o VAR entrou em ação ao solicitar revisão por toque de mão na origem da jogada. Wilton Pereira Sampaio reviu o lance e anulou o gol.

Com o empate, o São Paulo deixou o G4 e caiu para a quinta colocação, enquanto o Juventude é o 12º colocado.

Quais são os próximos jogos de Juventude e São Paulo?

Cruzeiro x Juventude, quarta-feira (24), no Mineirão - 19ª rodada do Brasileirão, às 19h

São Paulo x Botafogo, quarta-feira (24), no Morumbis - 19ª rodada do Brasileirão, às 19h30

✅ FICHA TÉCNICA - Juventude 0 x 0 São Paulo



18ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: 21 de julho de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

⚽ ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick e Gilberto.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Bobadilla, Luiz Gustavo, Lucas Moura e Luciano; Ferreira e André Silva.