Mas, a intenção - e o que deve acontecer principalmente -, é uma proposta de renovação com o Tricolor. A ideia é renovar com o Tricolor até o final de 2026. Inclusive, o agente de Arboleda estaria no Brasil para resolver o assunto, aproveitando uma viagem que fez para tratar a situação de Félix Torres com o Corinthians, que tem o mesmo empresário.