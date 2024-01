Dos cinco zagueiros que o técnico Thiago Carpini conta, apenas Matheus Belém tem o pé esquerdo como preferencial. A diretoria reforça que a busca se dá pela necessidade de um canhoto na saída de bola, e não pela falta de qualidade no elenco. Além de Beraldo, o lado esquerdo da defesa do São Paulo também sofreu com a saída de Caio Paulista, que trocou o Tricolor pelo Palmeiras.