Após retornar de empréstimo do Cruzeiro, o futuro do atleta no clube do Morumbi estava indefinido, e o ponta recebeu proposta para retornar ao Athletico-PR, onde colecionou bons momentos. Porém, Carpini indicou que o jogador está nos planos do treinador, e o camisa 43 sinalizou a permanência no Tricolor.