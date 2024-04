Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 23:26 • São Paulo (SP)

Com risco de demissão, Carpini apostou alto e o São Paulo venceu o Cobresal-CHI por 2 a 0, no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. André Silva e Calleri marcaram os gols do Tricolor. Veja no vídeo acima a análise da reportagem do Lance! sobre a partida.

Com o resultado, o São Paulo chega aos três pontos e alcança o segundo lugar no Grupo B da Libertadores. Já o Cobresal segue com um ponto, empatado com o Barcelona de Guayaquil, que enfrenta o Talleres.

O próximo compromisso do São Paulo será no sábado (13), contra o Fortaleza, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo 2 x 0 Cobresal

Libertadores - Fase de grupos - Segunda rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 10 de abril de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

⚽ Gols: André Silva e Calleri

🟨 Arbitragem: Carlos Ortega (árbitro); John Gallego e Richard Ortiz (assistentes); Yadir Acuña (VAR)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO

Rafael; Diego Costa, Arboleda e Ferraresi; Igor Vinícius, Alisson, Pablo Maia, James Rodríguez e Michel Araújo; Luciano e Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

COBRESAL

Requena; Pacheco, Bechtholdt, Alarcón e Sandoval; Navarro, Mesias, Munder e García (Valencia); Diego Coelho, Lezcano. Treinador: Gustavo Huerta.

Carpini à beira do gramado contra o Cobresal-CHI (Foto: Anderson Romao/AGIF)