Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 15:44 • São Paulo (SP)

Com a situação de Thiago Carpini cada vez mais insustentável no São Paulo, os torcedores do Tricolor invadiram as redes sociais de José Mourinho e pediram a contratação do treinador português.

Comentários pedindo a contratação de José Mourinho (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

José Mourinho está livre no mercado após ser demitido pela Roma, em janeiro de 2024. Recentemente, o treinador de 61 anos afirmou que deseja voltar a treinar uma equipe no verão europeu.

Diversos torcedores do São Paulo comentaram na última foto postada por José Mourinho, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, onde aconteceu a etapa de Portugal da MotoGP, pedindo para o português ser o novo técnico da equipe.

Apesar da preferência de parte da torcida por Mourinho, Carpini segue bancado e irá comandar o São Paulo contra o Flamengo, pela segunda rodada do Brasileirão. Porém, em caso de resultado negativo no Maracanã, a diretoria do Tricolor deve demitir o treinador.

Último título de José Mourinho foi a Conference League, em 2022, pela Roma (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)