Saiba motivo do ‘sumiço’ de Welington no São Paulo

Publicada em 15/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo perdeu para o Fortaleza no sábado (13), em pleno Morumbis, e um jogador antes considerado titular absoluto foi barrado novamente do time: o lateral Welington, que também não jogou contra o Cobresal, pela Libertadores.

O atleta está em imbróglio pela renovação contratual com o Tricolor, mas não tem atuado por decisão do técnica de Thiago Carpini. Michel Araújo ocupou a posição como ala, e o São Paulo jogou com três zagueiros (Arboleda, Diego Costa e Ferraresi).

Welington vive indecisão por renovação e perdeu espaço no São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

- Em relação a futuro, contrato, é um assunto institucional, não me meto nisso. A minha escolha por não utilizá-lo nas últimas rodadas foi por entender que aquilo que eu entendia que era o melhor para o São Paulo, ele não estava entregando. Mas entregou em outros momentos e vai continuar nos ajudando e vai ter outras oportunidades explicou Carpini, após a derrota para o Fortaleza.

- É um cara que tem a parte ofensiva muito forte, a parte defensiva são algumas coisas que precisamos ajustar. Entendi que nesses dois últimos jogos, com três zagueiros, tivemos mais respaldados. Temos outros atletas também, se está no grupo, está à disposição. Ele, em algum momento, pode ser chamado a participar - concluiu.

IMBRÓGLIO

Welington possui vínculo com o São Paulo somente até o fim do ano. Portanto, a partir de junho ele pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe e deixar o clube do Morumbis de graça na próxima temporada.

Em 2023, inclusive, o jogador esteve em vias de acertar com o CSKA, da Rússia. Porém, os prazos da janela de transferências eram curtos, e a negociação não foi concretizada.

O garoto Patryck, de 21 anos, é o reserva imediato. Contudo, ainda tem pouca experiência no time de cima. O dono da posição no ano passado era Caio Paulista, que trocou o São Paulo pelo rival Palmeiras. O Tricolor planejava comprar o atleta em definitivo e, como isso não aconteceu, viu as opções no setor diminuírem.