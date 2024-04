Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 14/04/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo está em uma encruzilhada em relação à situação do técnico Thiago Carpini. Sem paciência alguma, os torcedores se cansaram do treinador, que não deve ter vida fácil se permanecer no comando do Tricolor.

Mais de 35 mil pessoas compareceram ao Morumbis para apoiar o time na estreia do Brasileirão. Apesar do número ser abaixo da média tricolor, as condições eram desfavoráveis, como o horário e o momento do time. Mesmo assim, a torcida não deixou de apoiar e preencheu boas partes da casa são-paulina.

Carpini em São Paulo x Fortaleza (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Durante a apresentação da escalação do São Paulo para enfrentar o Fortaleza, o único nome vaiado por parte dos presentes no Morumbis foi o de Carpini. Referências, figuras como Luciano e Calleri acabaram muito aplaudidas, e até jogadores menos "midiáticos" receberam apoio.

Após o segundo gol do Leão do Pici, torcedores começaram a chamar o treinador de "burro" e apostaram em outros xingamentos incisivos.

Ao final da partida, que terminou em 2 a 1 para o Fortaleza, os jogadores do São Paulo deixaram o campo juntos com o Carpini. Neste momento, as vaias aconteceram por grande parte do estádio. Quando não havia mais integrantes da delegação no gramado, são-paulinos mantinham os xingamentos direcionados ao treinador.

Definitivamente, Carpini perdeu um dos pilares de sustentação do trabalho de técnicos no Brasil: as arquibancadas. Publicamente, ele e integrantes da diretoria reforçam que ainda há respaldo, mas os torcedores não devem mudar a postura sem uma drástica alteração de rota nos resultados.

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

O próximo desafio do São Paulo, de Thiago Carpini, é contra o Flamengo, na quarta-feira (17). A partida acontece no Maracanã.