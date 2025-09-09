Assista ao vivo à apresentação de Rafael Toloi, reforço do São Paulo

O São Paulo irá apresentar Rafael Toloi, zagueiro que retornou ao clube na última janela, nesta terça-feira, dia 9 de setembro. A apresentação do jogador será no SuperCT e transmitida ao vivo a partir das 12h30 (de Brasília).

O defensor de 34 anos firmou vínculo com o Tricolor até dezembro de 2026, com cláusula que permite a prorrogação do contrato até o fim de 2027. Após a saída de Ruan, o time tinha em mente que precisava preencher uma lacuna na zaga.

Assista à coletiva de imprensa de Rafael Toloi

Esta será a segunda passagem de Toloi pelo clube. Revelado pelo Goiás, ele chegou ao São Paulo em 2012, aos 21 anos, e fez parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana naquele ano. No período em que vestiu a camisa tricolor, disputou 133 partidas e marcou seis gols.

O jogador está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode estrear com a camisa do São Paulo já no domingo (14) contra o Botafogo.

Treinando normalmente com o elenco desde quando chegou, não entrava em campo desde maio. O atleta pertencia ao Atalanta, da Itália, e passou mais de dez anos na Europa. Ficou livre no mercado na metade do ano e chegou sem custos ao São Paulo. Naturalizado italiano, Toloi disputou 14 partidas pela seleção da Itália, com a qual foi campeão da Eurocopa em 2021. Sua carreira também inclui uma breve passagem por empréstimo pela Roma, em 2014.

