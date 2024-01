O São Paulo segue no mercado em busca de um treinador após a saída de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. A reportagem apurou que a direção do clube ainda não tem um favorito para o cargo, nem mesmo um prazo definido para a chegada do novo comandante. Alguns nomes, no entanto, foram relacionados ao clube nas últimas horas, como Thiago Carpini, do Juventude, e o português António Oliveira, do Cuiabá.