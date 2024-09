São Paulo está a nove pontos do líder (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)







Publicada em 01/09/2024

O técnico do São Paulo, Luís Zubeldía, lamentou as chances perdidas pela equipe diante do Fluminense. Para o treinador, ao perder inúmeras oportunidades, o time fica mais longe da vitória.

Para ganhar como visitante, as três ou quatro situações que criamos, temos que converter. A equipe tem feito bons jogos, mas sem dúvida falta contundência, e falo isso geral da equipe… Estão sendo mais contundentes os rivais do que nós. Precisamos ter calma. Em alguns momentos podemos recuperar porque temos jogadores com gols — analisou Zubeldía. E finalizou:

- Assim como em algum momento que não criávamos tantos, mas éramos contundentes com os gols. Tivemos o domínio da bola, territorial, somente faltou o gol. É injusto o resultado, mas falar de justiça no futebol não tem muito sentido. Creio que merecíamos o jogo passado e agora somar pontos. Isso estou certo.

Com a derrota, o São Paulo desce uma posição na classificação do Brasileirão. Agora, o Tricolor é o 6º colocado, com 41 pontos. O clube está a nove pontos do líder, o Botafogo.

O São Paulo volta a entrar em campo depois da Data Fifa para fazer o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor paulista joga contra o Atlético-MG às 21h45 de quinta-feira (12), na Arena MRV.