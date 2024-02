- A chateação do torcedor é a chateação do Juan, um cara que trabalha muito. É um jogador que temos no plantel e entendemos o que é melhor para cada partida e cada estratégia de jogo. Taticamente, o Juan cumpriu muitas funções que delegamos. O gol é um detalhe que ele mesmo se cobra para atingir níveis diferentes. Não podemos crucificar um jovem que fez um bom jogo porque perdeu gol no final. O que vou fazer com o atleta? Continuar dando confiança para ele fazer o melhor - destacou Carpini após derrota contra o Santos.