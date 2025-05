Série invicta e marcas inéditas: São Paulo atinge recordes históricos na Libertadores

A vitória do São Paulo sobre o Alianza Lima, pela quarta rodada da Copa Libertadores, marcou a quebra de diversos recordes importantes para o Tricolor na competição.

O clube alcançou a maior série invicta de sua história na Libertadores: são 13 jogos sem perder. A última derrota aconteceu em 4 de abril de 2023, para o Talleres, por 2 a 1. Desde então, são oito vitórias e cinco empates.

Mas os feitos não param por aí. O São Paulo venceu três partidas como visitante nesta edição do torneio — algo inédito em sua trajetória na Libertadores. Também é a primeira vez que o Tricolor se mantém invicto fora de casa nesse contexto.

Outro destaque está ligado diretamente a Zubeldía. Desde que assumiu o comando da equipe, o técnico soma doze jogos de invencibilidade. O número supera, por exemplo, a marca de Telê Santana, que registrou dez partidas sem derrota em 1992 — ano em que o clube conquistou o título continental.

Mesmo que o São Paulo evite cravar prioridades na temporada, a Libertadores tem um peso importante. Na meta esportiva definida antes do começo de 2025, o time traçou que pretende chegar até às quartas de final, mas já conta com a vaga para as oitavas encaminhada.

Na tabela, o time comandado por Zubeldía lidera com 10 pontos. Em segundo lugar aparece o Libertad, com seis. Ou seja, mesmo que vença o Talleres nesta quinta-feira, o time paraguaio não ultrapassa o São Paulo. O Alianza Lima é o terceiro colocado, com quatro pontos. O Talleres é lanterna, sem pontuar.

São Paulo quebrou uma série de recordes na Libertadores (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Rafael e Luciano também atinge feitos históricos

Não somente o clube e Zubeldía conseguiram recordes na competição. Jogadores como Rafael e Luciano entram nesta lista também. Rafael e Luciano estiveram presentes em todos os jogos dessa série de invencibilidade tricolor. Com o feito, se isolam com a melhor marca da história do clube. Inclusive, chegam a passar atletas como Lugano e Cicinho.