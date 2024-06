Foto: Leonardo Hubbe/AGIF







Publicada em 30/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo enfrenta o Bahia neste domingo (30), às 16h, pela 13ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcardo para acontecer no Morumbis, com o apoio da torcida Tricolor. Para este jogo, o técnico Luís Zubeldía está suspenso, e o auxiliar Maxi Cuberas será o substituto. No entanto, o meio-campista Rodrigo Nestor deve voltar a ficar à disposição da comissão técnica.

Com dores na coxa direita, o Nestor ficou fora no último embate do São Paulo no Brasileirão, contra o Criciúma, mas já está liberado. Rafinha, que se recupera de lesão, já treina com o grupo, mas ainda não retornará aos gramados nesta partida.

Uma provável escalação do time tem: Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Alisson; Lucas, Luciano e Ferreira (Nestor); Calleri.

Do lado baiano, o treinador é um velho conhecido da torcida são-paulina: Rogério Ceni. O técnico comanda a boa campanha do time, que é o vice-líder do Nacional, com 24 pontos, a mesma pontuação do líder Flamengo. Portanto, uma vitória nesta rodada é fundamental para a equipe nordestina.

Atualmente, o Tricolor é o sétimo colocado na tabela de classificação, com 18 pontos, e precisa da vitória para colar no G6.