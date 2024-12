Sem jogar desde abril, Pablo Maia treinou com sub-17 e espera ser reforço para Zubeldía em 2025

O técnico Luiz Zubeldía deve começar o ano de 2025 podendo contar com um velho conhecido da torcida: Pablo Maia. O volante não joga desde 25 de abril, quando o São Paulo enfrentou o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores.

continua após a publicidade

➡️De saída do São Paulo, Rafinha chora e manda recado para a torcida; veja

Maia sofreu uma grave lesão durante um treinamento do CT do Tricolor após essa partida e precisou passar por uma cirurgia para a reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda.

Desde então, o jogador vem enfrentando com seriedade o processo de recuperação. Ele fez trabalhos de fisioterapia, fez 16 sessões de treinos com a preparação física, treinos focados em força e depois leves trabalhos com bola, até ser liberado para começar a treinar com outros atletas.

continua após a publicidade

Enquanto o elenco profissional já estava em período de férias, Maia seguiu trabalhando no CT da Barra Funda buscando condições físicas para estar à disposição de Zubeldía para a pré-temporada do Tricolor em janeiro de 2025. Ele treinou com jogadores da base e, na última semana, jogou com o sub-17 do Tricolor no CFA de Cotia, lugar que ele conhece bem, já que foi formado na base do clube.

Pablo Maia treinando no CT do São Paulo (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

– Estou muito feliz por esse processo estar dando certo, agora é reta final. Estou ansioso para a pré-temporada, para começar 2025 bem e juntos alcançarmos nossos objetivos. Minha vontade de estar bem em 2025 é muito grande, foi um período importante para minha evolução e condicionamento físico, está sendo uma evolução muito boa, estou muito feliz – disse o volante à SPFC Play.

continua após a publicidade

Agora, ele terá alguns dias de descanso durante as festas de final de ano, mas vai ter que seguir alguns processos estabelecidos pelos preparadores na academia.

– Ele termina o ano praticamente liberado. Está muito apto, com níveis de força excelentes, cardiorrespiratório muito bom. Ele retorna numa situação confortável, tem todas as evidências físicas de um atleta como se estivesse jogando – explicou o preparador físico Adriano Titton.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Quando reintegrado ao elenco principal, Maia se somará a Bobadilla, Santi Longo, Luiz Gustavo e Alisson na lista de volantes à disposição do técnico argentino.

O São Paulo se reapresentará no início de janeiro e viajará para sua pré-temporada nos Estados Unidos. O Tricolor vai disputar jogos pela FC Series em Orlando, contra o Cruzeiro, e em Fort Lauderdale, contra o Flamengo.