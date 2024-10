São Paulo: Ferreira, Erick e Rato disputam vaga contra o Criciúma

Jogadores do São Paulo comemoram gol contra o Vasco (Rubens Chiri/São Paulo FC)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 24/10/2024 - 05:45 • São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía enfrenta uma dúvida crucial para o jogo do São Paulo contra o Criciúma, que ocorrerá neste sábado, 26, às 21h, fora de casa. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, Erick se destacou como uma opção no ataque, intensificando a disputa pela vaga com Wellington Rato e Ferreirinha.

Com 50 pontos, o São Paulo ocupa a 5ª colocação, apenas um ponto atrás do Flamengo, que recebe o Juventude no Maracanã. Na luta por uma vaga no G4, que garante a participação na fase de grupos da Libertadores do próximo ano, o Tricolor sabe que precisa conquistar pontos fora de casa para alcançar seu objetivo.

Com Lucas, Luciano e Calleri quase como intocáveis no time titular, cabe ao treinador argentino decidir quem ocupará a última vaga do quarteto ofensivo tricolor.

Zubeldía deixou claro que, após as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, teria mais tempo para treinar e, assim, observar novas opções para a equipe. Foi nesse contexto que Erick conquistou a titularidade contra o Vasco, após se destacar em um jogo-treino contra o São Bernardo.

O bom desempenho diante dos cariocas na última rodada, quando foi fundamental para acelerar o jogo e pressionar a saída de bola do Vasco, credencia Erick a manter a titularidade na partida contra o Criciúma.

No total, Erick possui sete participações em gols pelo São Paulo nesta temporada: três gols e quatro assistências. Além disso, ele acerta, em média, 58% dos dribles que tenta no Campeonato Brasileiro, o que pode ser uma arma contra defesas fechadas.

Titular do São Paulo até se lesionar o tendão do quadríceps da coxa esquerda em um duelo com o Palmeiras, no dia 19 de agosto, Ferreirinha voltou a ser uma opção para Zubeldía. Ele também retornou ao time no jogo contra o Vasco.

Com oito gols em 2024, Ferreirinha é o quarto jogador do elenco com mais participações em gols, ficando atrás apenas do trio formado por Calleri, Luciano e Lucas. A falta de ritmo, porém, pode pesar na hora de Zubeldía escolher o titular.

Enquanto isso, Wellington Rato, que começou a partida contra o Vasco no banco, conta com o fato de ser o maior assistente da equipe no ano, ao lado de Lucas Moura. Ele soma quatro assistências neste Brasileiro e oito na temporada. Mesmo iniciando como reserva contra o Vasco, Rato registrou mais uma assistência ao cobrar o escanteio que resultou no gol de Lucas.

Se precisar de mais velocidade na lateral, Zubeldía pode escalar William Gomes, que já foi titular nos jogos contra o Botafogo, pela Libertadores. A jovem promessa da base tricolor tem dois gols em 16 partidas nesta temporada.

Com 41 gols marcados, o São Paulo aposta em seu poder ofensivo para conquistar uma vitória em Criciúma.