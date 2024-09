São Paulo x Corinthians: clássico é marcado por finais e escritas no futebol feminino

Foto: Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 09:23 • Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo (15), às 10h (de Brasília), pelo primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino de 2024. Rivais ferrenhos, os times são acostumados a se enfrentar no futebol feminino, tendo encontros marcantes em finais, jogos com muitos gols e até mesmo polêmicas.

🚨 Clique aqui para assistir no SporTV!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O encontro final pelo Brasileirão de 2024 será o quarto em decisões disputadas por São Paulo e Corinthians. A primeira delas aconteceu em 2019, pelo Paulistão, com o Timão vencendo os dois jogos por um placar agregado de 4 a 0.

Depois, voltaram a se encontrar novamente pelo torneio estadual, com o Corinthians levando a melhor novamente, com um 4 a 2 na soma dos placares. Em 2023, mais uma final, e mais um título do Timão: 5 a 3 no agregado.

E é aí que entram as escritas. Além de nunca ter vencido o Corinthians em finais, o São Paulo também jamais triunfou na casa do rival, palco do segundo jogo da decisão. Pra dificultar ainda mais a questão, o Tricolor não vence o clássico há três jogos, desde 2023.

Foto: Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão

Historicamente, o Corinthians tem sido um dos times mais dominantes no futebol feminino brasileiro. Com um elenco forte e consistente, o time alvinegro conquistou vários títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. Por outro lado, o São Paulo, embora tenha reativado seu projeto de futebol feminino mais recentemente, tem mostrado um crescimento significativo.

O clube tricolor demonstrou um desempenho notável nas últimas temporadas, alcançando finais importantes e desafiando a supremacia do Alvinegro. A rivalidade se acentuou ainda mais com a evolução do Soberano.

Ao longo da história, as equipes já se enfrentaram em 15 oportunidades, com quatro vitórias do Tricolor, um empate e 10 triunfos do Corinthians. No último encontro, no Paulistão Feminino, vitória do Timão por 2 a 1.

➡️ Primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino será no MorumBis, anuncia Julio Casares

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x CORINTHIANS

FINAL - BRASILEIRÃO FEMININO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 10h;

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), TV Brasil (TV aberta) e canal GOAT (YouTube).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SÃO PAULO (Técnico: Thiago Viana)

Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha, Aline Milene , Rafa Mineira e Camilinha; Mariana Santos e Ariel.

CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato)

Nicole Ramos; Belinha, Daniela Arias, Marina, Yasmim; Yaya, Duda Sampaio e Victória Albuquerque; Gabi Portilho, Millene e Jaque.