Como foi o segundo tempo?

Em um clima mais morno, o São Paulo começou trocando muitos passes na área do Coritiba. O Coxa, por sua vez, tentava puxar alguns contra-ataques, mas também contou com um quase vacilo do goleiro Gabriel. Por pouco, aos 16 minutos do segundo tempo, Welington finalizou com força e o defensor tirou. Com o gol vazio e no rebote, Juan arriscou de cabeça. Por muita sorte para a equipe curitibana, Maurício Antônio estava alerta e afastou.