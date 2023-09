Luta contra o rebaixamento?

Embora não seja algo que assuste ainda, o alerta precisa estar ligado. A classificação para a Copa Libertadores no próximo ano está garantida, mas na tabela do Brasileiro, o São Paulo ocupa a 14º colocação, com 28 pontos. O time está somente três pontos acima do Bahia, com 25, que está na zona de rebaixamento. Nunca antes rebaixado, o São Paulo não pode correr riscos - ainda mais em um ano tão especial.